Zum Sommer sollen Fichte und Arndt zu einem Gymnasium zusammenwachsen. Schulleiter favorisiert Abitur nach 13 Jahren.

Krefeld. Die nächsten Wochen werden spannend für Schüler, Eltern und Lehrer an Arndt- und Fichte-Gymnasium. Seit Monaten arbeiten beide Schulen unter Hochdruck daran, bis zum Sommer zu einem Innenstadt-Gymnasium zusammenzuwachsen. Ob sich das Engagement auszahlt, wird sich wohl auch an den Anmeldungen in der kommenden Woche zeigen: „Gemeinsam wollen wir künftig Vierzügig sein – das muss unser Ziel sein“, betont Hans-Jörg Richter, seit vergangenem Sommer Schulleiter des Arndt-Gymnasiums und bald Herr über zwei Schulstandorte – an der Dionysius- und an der Lindenstraße. „Wir hoffen und rechnen mit etwa 100 Anmeldungen zum neuen Schuljahr“, wagt Richter eine vorsichtige Prognose. „Und es ist unser mittelfristiges Ziel, diese Zahlen auch zu halten. Wir sind guten Mutes.“

Viel Herzblut haben zwei Arbeitsgruppen, darunter Schüler- und Elternvertreter, seit vergangenem Sommer in die Entwicklung eines neuen Schulkonzepts gesteckt. Dazu gehört es auch, das Fichte-Gymnasium nicht ab dem nächsten Schuljahr im Sommer sukzessive auslaufen zu lassen, sondern den Kooperationsprozess so zügig zu gestalten, dass beide Schulen dann bereits als neues Innenstadtgymnasium an zwei Standorten an den Start gehen können: An der Dionysiusstraße (heutiges Arndt) sollen die Fünft- bis Achtklässler unterrichtet werden, die Schüler der neunten Klassen bis zur Oberstufe besuchen künftig den ehemaligen Fichte-Standort an der Lindenstraße.

Integration und Inklusion sollen Schwerpunkte neuer Schule sein

Ob die Schule pünktlich zum neuen Schuljahr auch einen neuen Namen hat, steht heute noch nicht fest, wohl aber, dass sich die Leitgedanken beider Gymnasien – „Individualität – Vielfalt – Solidarität; entdecken – leben – fördern“ darin wiederfinden sollen, wie Schulleiter Hans-Jörg Richter betont. „Wir wollen die Stärken beider Schulen miteinander verbinden.“ Dazu gehöre am Arndt seit mehreren Jahren die Inklusion, „auch in Zukunft Schule gemeinsamen Lernens zu sein ist uns ganz wichtig, wir haben damit gute Erfahrungen gemacht“, am Fichte sei es die Integration geflüchteter Kinder und Jugendlicher. „Es wird eine Herausforderung, wenn heute bereits heterogene Lerngruppen künftig noch heterogener werden, aber dieser Herausforderung wollen wir uns stellen.“