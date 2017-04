Linie 044 nach Hüls und zum Hafen ist von Baustellen betroffen. Arbeiten an Versorgungsleitungen in zehn Stadtteilen.

Krefeld. In den Sommerferien dieses Jahres wird es keine Möglichkeit geben, mit der Straßenbahnlinie 044 nach Hüls beziehungsweise zum Rheinhafen zu kommen. Das haben die Stadtwerke Krefeld (SWK) am Montag in einem Überblick über ihre großen Baustellen des Jahres bekannt gegeben. Rund 4,4 Millionen Euro werden ins Schienennetz gesteckt.

Die Strecke zwischen den Haltestellen „Hüls Betriebshof“ und „Krefeld Rheinhafen“ ist dabei von drei geplanten Baustellen der SWK Mobil betroffen. Im Bereich Sternstraße/Hülser Straße bis Oranierring werden die Straßenbahngleise ausgetauscht. Gleiches auch noch mal an der Krefelder Straße in Hüls. Und im Hafen sollen die Leitungsmasten ersetzt werden.

„Wir legen diese Arbeiten in die Sommerferien, weil die Zahl der Fahrgäste nicht so hoch ist und wir die Bahnen durch Busse ersetzen können“, sagt Marcel Krins, Projektleiter bei den SWK und zuständig für Infrastrukturplanung.

Während die Gleisarbeiten auf der Uerdinger Straße zwischen Philadelphia- und Viktoriastraße Ende der Woche abgeschlossen sein sollen, gibt es noch weitere vier neue Baustellen, auf die sich die Krefelder einrichten müssen. Erneute Arbeiten an der Uerdinger Straße – zwischen Flora- und Roonstraße – habe man extra ins dritte Quartal gelegt, so Krins, „damit nicht gleich wieder gebaut wird“.

Als erste große Maßnahme startet – voraussichtlich am 24. April – die Erneuerung der Strecke Elfrath/Am Badezentrum. Nach derzeitigem Stand der Planung werden die SWK eine Einbahnstraßenregelung wählen, um Baustelle und Verkehr übereinzubekommen. „Von der Autobahn nach Bockum rein, das wird gehen. Der Verkehr raus zur Autobahn wird umgeleitet“, sagt Krins.

Zwei Gleisbaustellen wird es auch auf der St. Töniser Straße geben. „Aber zum größten Teil im Bahnkörper“, sagt Krins. Im dritten Quartal ist das Stück zwischen Schicks und Oberbenrad betroffen, im vierten dann die Etappe zwischen Weeserweg und Schicks.

Was die Arbeiten an Versorgungsleitungen angeht, gibt es außer den 14 geplanten größeren Baustellen in der Innenstadt (siehe Seite 13) weitere 18 umfangreichere in den Stadtteilen. In Dießem werden die Arbeiten am Kanal unter der Alten Untergath von der Oberdießemer Straße bis zur Untergath (April bis Ende 2017) laut Krins wohl nicht „ohne Konsequenzen für die Untergath bleiben“, die bekanntermaßen viel befahren ist. Im gleichen Stadtteil steht die Freiligrathstraße von Hardenberger bis Dießemer Straße auf der Liste (Mai bis Oktober).

Weiterhin betroffen sind Grönland mit St. Töniser Straße (Weeserweg bis Schicksbaum bis Ende 2017), Am Schicksbaum von Ortmannsheide bis Am Schicksbaum 77 (Mai bis Oktober) und Gutenbergstraße (Kreisel bis Westparkstraße (ab Juni/Juli). Außerdem in Lindental die Vorster Straße in drei Abschnitten (Juni bis Frühling 2018), in Cracau die Hohenzollernstraße von Friedrich-Ebert-Straße bis Grafschaftsplatz (April bis November) und der Bismarckplatz (Juni bis August).

In Bockum werden rund um den Zoo die Kanäle der Karl-Hügel-Straße von Grotenburg- bis Schönwasserstraße (Mai bis Oktober) und der Kaiserstraße von Tiergarten- bis Uerdinger Straße (Mai bis November) runderneuert. In Oppum ist die Glindholzstraße von Hoeninghaus- bis Windmühlenstraße (Mai bis Ende 2017) auf dem Plan.

In Linn wird unter der Boedikerstraße zwischen Carl-Sonnenschein-Straße und Memeler Platz gearbeitet (Mai bis August) sowie im Bruchfeld über die Berliner bis zur Essener Straße (Juli bis Ende 2017).

In Uerdingen/Gartenstadt sind kleinere Abschnitte der Haberland- (April bis August), Breslauer (Mai bis August) und Virneburgstraße (Mai bis Ende 2017) betroffen. Und in Verberg geht es weiter an der Heyenbaumstraße von Moerser Straße bis Heidedyk (bis Ende des Jahres) und Am Flohbusch von Moerser bis Heyenbaumstraße (bis Herbst). Hier werden die alten Bäume in Absprache mit der Stadt geschützt.