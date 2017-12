In dem neuen Kalender 2018 zeigen Bürger, wie sie ihren Stadtteil sehen.

Traar. „Alle Jahre wieder“ gilt auch für Traar, denn seit 2013 gibt der Bürgerverein Krefeld-Traar seinen Kalender heraus. Für die Ausgabe 2018 hat man nicht auf dem großen Bilderfundus von Josef Schmitz zurückgegriffen, sondern mit einem kleinen Wettbewerb Bürger motiviert, ihren Stadtteil einmal durch das Objektiv anzuschauen.

Fast 60 Einsendungen ergaben sich aus dem Aufruf. Christine Mosch steuerte acht, Manfred Lux zwei, Gunter Weber und Matthias Giesberts jeweils ein Motiv zum neuen Kalender bei. Bei der Auswahl wird deutlich, dass sich bei den Traarern vieles um den Egelsberg dreht. Daraus macht auch der erste Vorsitzende des Bürgervereins Traar, Marc Blondin, keinen Hehl: „Der Schwerpunkt ist wie immer der Egelsberg.“

Dabei liegt nicht nur dem Bürgerverein die Sanierung der Egelsbergmühle besonders am Herzen, so geht der Erlös aus dem Kalenderverkauf auch in die Sanierung des historischen Gemäuers.

„So schlank wie der Kalender ist auch sein Preis von 9,95 Euro,“ sagt Blondin und betont, dass man in bewährter Zusammenarbeit mit der Druckerei Paniczek das Format von 23 mal 50 Zentimeter so gewählt habe, dass es neben dem Datum eine Linie für die persönlichen Einträge gibt.

Bio-Rasenmäher und viel Grün haben die Fotografen begeistert

Wie viel Grün zum Stadtteil gehört, macht die Motivsuche der Fotografen deutlich. Das Naturschutzgebiet auf dem Egelsberg war zu allen Jahreszeiten ein Ziel, stimmungsvoll mit Raureif und Nebelschwaden im Abendlicht oder auch als Traarer Indian Summer im bunten Herbstlaub.

Schafe als „Bio-Rasenmäher“ und Landschaftspfleger sind auf dem Juliblatt bei der Arbeit zu sehen. Durch ihren Hunger erhalten sie die Heidelandschaft im Naturschutzgebiet. Die Traarer Wasserflächen haben es den Fotografen ebenso angetan: Kirschblüte vor dem Teich im Burghausenpark oder auch zwei Ansichten von den Niepkuhlen belegen dies. Beim Junibild gibt es eine malerische Ansicht mit Trauerweiden und üppiger Seerosenpracht, die den Betrachter in eine fast schon asiatisch anmutende Landschaft entführt. Richtig niederrheinisch wird es dagegen auf dem Titelblatt und dem Märzblatt – dräuende Gewitterwolken ziehen übers Land. Im Dezember geht es natürlich stimmungsvoll weihnachtlich zu – mit einem Bild vom Weihnachtsbaum vor dem Traarer Rathaus.

Für Blondin ist das auch wieder eine Erinnerung an eine Herausforderung: „Das ist auch ein Denkmal, das saniert werden muss.“ Der Bürgerverein wird sich am 21. Januar auf seinem Neujahrsempfang im Gemeindeheim St. Josef mit kleinen Präsenten bei den Fotografen des Traar-Kalenders 2018 bedanken. Bis dahin hofft man, dass die 300 Exemplare schon längst bei den Traarern in den Wohnungen hängen.

Erhältlich sind sie in der Pappschachtel, Traarer Rathausmarkt 4a, Sparkasse, Moerser Landstraße 413, Volksbank, Moerser Landstraße 408, Druckerei Paniczek, Bärenstraße 34.