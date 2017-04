Mit einem kleinen Fest wurden am Samstag der neue Zugang, zwei Bänke und neue Lampen offiziell eingeweiht.

Fischeln. Passend zum Anlass strahlte die Sonne bei der offiziellen Eröffnung des neuen Eingangswegs zum Stadtpark Fischeln an der Kölner Straße. Zwischen Persil-Uhr und Parkplatz Stadtbad wurde ein Zugang geschaffen, der unübersehbar ist, zwei neue Bänke und Beleuchtung wurden installiert. Bernd Scheelen, Vorsitzender des Vereins der Freunde und Förderer des Stadtparks Fischeln, bedankte sich in seiner Begrüßung bei den Sponsoren, „die maßgeblich dazu beigetragen haben, dass dieses Vorhaben realisiert werden konnte“. Die Gesamtkosten betrugen 35 000 Euro und wurden zu zwei Dritteln gespendet von der Kickartz-Stiftung, Stadtwerken und Sparkasse Krefeld, der Firma Klausmann (Steine) und dem Ehepaar Hildegard und Benedikt Lichtenberg (Bank). Den Rest hat der Förderverein selbst aufgebracht. Der Beginn war bereits für Mai 2016 geplant, verzögerte sich aber immer wieder durch Dauerregen, Sanierungsarbeiten auf der Kölner Straße, eine Baustelle an der Haltestelle und die Veranstaltung Fischeln Open. Im November und Dezember 2016 konnten dann endlich alle Arbeiten durchgeführt werden.

Oberbürgermeister Frank Meyer bedankte sich in seinem Grußwort bei dem Förderverein und den Sponsoren: „Der Einsatz ist ein gutes Beispiel für das tolle Engagement von Bürgern in ihrem Stadtteil.“

Der Stadtpark an der Kölner Straße in Fischeln ist ein Anziehungspunkt bei Erwachsenen und Kindern, Sportlern und auch Hundeliebhabern. Diese Erfolge verdankt der Förderverein seinen 135 Mitgliedern und der Spendenfreundlichkeit der Bürgerinnen und Bürger sowie einer Vielzahl von Sponsoren.