Bei der Hochzeitsmesse „Krefeld liebt“ haben sich von Traurednerin über Konditor bis zum Modeausstatter Dienstleister vorgestellt.

Krefeld. Den 18. August 2018 sollte man sich im Kalender frei halten. Es könnte sein, dass man zu einer Hochzeit eingeladen wird. „Der 18.8.18 ist ein Knallerdatum“, sagt Janine Rau von der Agentur „Brides and Friends“. Längst ist die Make-up- und Hairstylistin für diesen Tag ausgebucht. „Und nach dem 4.8. wurde ich in den letzten zehn Minuten viermal gefragt“, erzählt sie lachend.

Die Brautstyling-Agentur präsentierte am Samstag ihr Angebot auf der Hochzeitsmesse „Krefeld liebt“ bei Greve-Moden im Loft der Alten Jacquardweberei. Zum dritten Mal organisierte Hochzeitsplanerin Stefanie Kox in Krefeld die Messe, die Dienstleistern und Unternehmen der Branche eine Plattform bietet.

Der schönste Tag im Leben soll es werden. Deshalb gibt es rund um das Ja-Wort viel zu planen und noch viel mehr zu bedenken. Damit die Planung der eigenen Hochzeit sich nicht im Detail verliert oder gar in Stress ausartet, stehen vom Konditor bis zum Mediengestalter, der Einladungskarten auf samtigem Kaschmirpapier druckt, viele helfende Hände zur Seite. Wer heiratet, hat eine lange To-do-Liste abzuarbeiten.

Aussteller im Loft von Greve kommen alle aus der Region

Janine Wehren kennt alle Rituale und Symbole. Sie gestaltet die persönliche Zeremonie einer freien Trauung, also einer Hochzeitsfeier außerhalb von Kirche und Standesamt. Ebenso wie die anderen Aussteller kommt sie aus der Region. „Paare, die verschiedenen Konfessionen angehören oder aus der Kirche ausgetreten sind, wählen diese zwanglose Form“, sagt sie. Als freie Traurednerin hält sie auch eine feierliche Rede, die gut 45 Minuten lang vom ersten Kennenlernen bis zum Antrag die gemeinsame Geschichte des Brautpaares Revue passieren lässt.

Stefanie Benten informiert sich an ihrem Geburtstag über Trauringe. Dezent sollen sie sein, Silber oder Roségold käme in Frage. „Wir sind eigentlich keine Ringträger“, sagt ihr Partner Christian Haferkamp und fügt gleich hinzu: „Aber die Ringe sind am wichtigsten.“ „Trauringe aus Roségold liegen bei jungen Paaren voll im Trend“, sagt Cosima Kempkens. „Ältere entscheiden sich für Platin oder Gold, dann auch gerne mit Diamanten im Brillantschliff.“

Sehr gefragt sind auch Vintage-Ringe mit klassischem Retro-Charakter. Das perlige Muster im Millgriff-Design entsteht nach alter Handwerkskunst. „Von 50 Goldschmieden in der Firma beherrschen nur noch zwei diese alte Technik.“

Tamara und Daniel Blauertz haben am 15. September geheiratet. Standesamtlich. Nächstes Jahr soll am gleichen Tag die kirchliche Trauung folgen. „Am 15. September haben wir uns kennengelernt, verlobt und geheiratet“, erzählt die 26-Jährige. Ihr Mann lässt sich gerade von Hajo Greve in Sachen Maßanzug beraten. Von der Stange kommt nichts in Frage. „Man heiratet nur einmal im Leben, da wird nicht gespart“, sagt Daniel Blauertz.

Hochzeitskleider gibt es bei Greve – noch – nicht. Da trifft es sich gut, dass Hochzeitsplanerin Stefanie Kox am kommenden Samstag ihr Hochzeitshaus an der Marktstraße 76 eröffnet, inklusive Brautboutique.