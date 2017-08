In Krefeld ist am Montag eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Sie musste noch in der Nacht entschärft werden.

Krefeld. Auf einer Baustelle an der Herbertzstraße/ Weiden hat ein Baggerfahrer gegen 17.15 Uhr eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Der Kampfmittelräumdienst hat den Fund begutachtet. Es handelt sich um eine amerikanische Fünf-Zentner-Bombe. Gegen 00.00 Uhr teilte die Polizei mit, dass die Evakuierung abgeschlossen ist und die Entschärfung der Bombe begonnen hat. Um 00.24 Uhr ist die Bombe entschärft worden. Alle Sperrungen werden jetzt aufgehoben. Die Anwohner sollen zeitnah in ihre Wohnungen zurückkehren können.

Noch am Montagabend musste 250 m um die Bombe im Bereich Herbertzstraße/ Weiden evakuiert werden (Zone A). Im Bereich von 500 m um die Bombe (Zone B) dürfen die Bewohner während der Entschärfung ihre Häuser nicht verlassen und sollen möglichst der Bombe abgewandte Räume aufsuchen.

Die Entschärfung der Bombe war für 23.30 Uhr geplant. Doch Einsatzleiter Peter Gese korrigierte inzwischen den Zeitplan: "Die Entschärfung wird wohl nicht vor 24.00 Uhr stattfinden."

In der Sporthalle am Glockenspitz wird durch das Deutsche Rote Kreuz eine Betreuungsstelle eingerichtet, die die Bewohner bei Bedarf ab 22.00 Uhr aufsuchen können. Zusätzlich werden an den Kreuzungen Weiden/Trift und Herbertzstrasse/Untergath Busse bereitgestellt, die die Bewohner auch zur Betreuungsstelle bringen können.

Polizei sperrt den Bereich ab

Wie die Polizei mitteilt, sind folgende Straßen abgesperrt worden. Herbertzstraße, Dießemer Bruch, Am Verschubbahnhof , Alte Flur, Weiden, Trift, die Untergath. Die Polizei bittet darum, den Bereich weiträumig zu umfahren. Auch die Stadtwerke mussten Umleitungswege für ihre Busse suchen.

Gerade erst, am 11. Juli, hatte ein Baggermaschinist auf einer Baustelle am Kanesdyk am Inrath eine Bombe gefunden. Seine Dritte in dem Neubaugebiet seit dem vergangenen Sommer. Die Polizei hatte am Einsatzort einen Bereich von gerade mal 50 Metern abgesperrt. Nur eine Handvoll Bewohner hatten die umliegenden zehn Häuser in dem betroffenen Bereich verlassen müssen, damit der Kampfmittelräumdienst sich um die Phosphorbombe aus dem Zweiten Weltkrieg kümmern konnte.

Weitere Informationen folgen. red