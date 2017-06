Krefeld. Bei einem Unfall auf der Kreuzung St.-Töniser Straße/Auf der Kempener Platte sind am Dienstagnachmittag fünf Personen verletzt worden. Das teilte die Polizei am späten Dienstagabend mit. Eine 18-jährige Krefelderin prallte beim Abbiegen in die Straße Auf der Kempener Platte mit ihren Auto mit dem Fahrzeug eines 75-Jährigen aus Krefeld zusammen.

Auch ein 36-jähriger Rollerfahrer wurde in den Unfall verwickelt. Der Mann aus Tönisvorst machte eine Vollbremsung um einem Zusammenstoß mit den Fahrzeugen zu verhindern, dabei stürzte er auf die Straße.

Eine 17-jährige Beifahrerin wurde schwer verletzt und musste stationär ins Krankenhaus gebracht werden. Die beiden Autofahrer, der Rollerfahrer und eine weitere Beifahrerin wurden leicht verletzt. Sie konnten das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung wieder verlassen.

Die beiden Autos mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 15.000 Euro. red