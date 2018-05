Museum bietet Infos zu aktuellen Ausstellungen an.

Museumspädagoge Thomas Janzen bietet am morgigen Dienstag um 17 Uhr eine didaktische Fachführung zur Ausstellung „Von der Idee zur Form. Domeau & Peres: Dialoge zwischen Design und Handwerk“ im Kaiser-Wilhelm-Museum (KWM), Josef-Beuys-Platz 1, an. Im Anschluss findet um 18 Uhr eine didaktische Fachführung zur Ausstellung „Das Praktische und das Ideale. Peter Behrens“ statt. Bei beiden Führungen ist der Eintritt für Lehrer und Erzieher frei. In der Reihe „Kunst am Mittag“ bietet Kuratorin Magdalena Holzhey im Kaiser-Wilhelm-Museum am Mittwoch, 30. Mai, um 13.15 Uhr eine Kurzführung in der Peter-Behrens-Ausstellung an. Es muss lediglich der Eintritt bezahlt werden.

In der Vortragsreihe „Wissen tanken“ der Freunde der Kunstmuseen Krefeld spricht Stefan Soltek vom Klingspor Museum Offenbach am Mittwoch, 30. Mai, um 19 Uhr im Kaiser-Wilhelm-Museum über „Buchstäblich denken und formen. Peter Behrens und die Schriftgießerei Klingspor“. Der Eintritt beträgt drei, ermäßigt 1,50 Euro. Wenn nicht anders vermerkt, werden für die Teilnahme an öffentlichen Führungen zwei Euro plus Eintritt berechnet.

Die Stadt Krefeld bietet eine Jahreskarte für alle städtischen Museen an. Der Normalpreis beträgt 40 Euro. Schüler, Studenten und Leistungsempfänger zahlen ermäßigt 20 Euro. Die Familienkarte für zwei Erwachsene und bis vier Kinder kostet 50 Euro. Weitere Informationen zu den Veranstaltungen der Kunstmuseen Krefeld und Anmeldung unter kunstmuseenkrefeld.de.