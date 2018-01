Stadtteile. Mit Angeboten der Reihe „Krefeld – meine Stadt“ lädt die Volkshochschule (VHS) ihre Teilnehmer ein, die Geschichte der Seidenstadt in Vorträgen und Führungen zu erleben. Ein Flyer von Januar bis April liegt in der VHS am Von-der-Leyen-Platz 2 aus.

Die Krefeld-Reihe startet mit einer Lesung am Donnerstag, 25. Januar. Karin Kammann liest aus ihrem 2017 erschienen Buch „Die Geschichte der jüdischen Familie Kamp aus Krefeld“.

Am 30. Januar wird die Ausstellung „Krefeld hautnah“ eröffnet – ein Kooperationsprojekt der VHS mit der Westdeutschen Zeitung. Bis Donnerstag, 1. März, werden die gesammelten Impressionen Krefelder Bürger in Wort, Bild und Film präsentiert.

Ein Vortrag über Mobilität folgt am Mittwoch, 31. Januar. Martina Foltys-Banning vom Fachbereich Stadtplanung und Guido Stilling, Geschäftsführer der Stadtwerke (SWK Mobil), erläutern, was das „Zukunftsnetz Mobilität NRW“, dem Krefeld seit 2017 angehört, für die Stadt bedeutet.

Den Semesterauftakt gestaltet zum wiederholten Mal das „Frauen-Kabarett-Krefeld“ am Sonntag, 18. Februar. Matta und Lisbeth kommentieren mit spitzer Zunge den alltäglichen Wahnsinn und das politische Geschehen.

Am Donnerstag, 22. Februar, stellen die städtischen Quartiersarchitekten das Beratungsangebot für Eigentümer und die finanziellen Fördermöglichkeiten des Hof- und Fassadenprogramms vor.

Zu einer Nachtsafari durch den Zoo lädt die VHS am Donnerstag, 22. Februar, ein. Die Teilnehmer erhalten Gelegenheit, hinter die Kulissen zu schauen.

Am Dienstag, 27. Februar, beleuchten Hans-Josef Ruland und Jürgen Reck den Vagedes-Stadtplan von Krefeld unter dem Anspruch der Aufklärung.

Eine Führung durch Alt-Cracau mit Götz Waninger bietet die VHS am Samstag, 3. März, an. Im Anschluss an die Führung erwartet die Teilnehmer ein Besuch des nichtöffentlichen Muchesaals im ehemaligen Verbandshaus der Deutschen Textilindustrie.

In einem Stadtrundgang am Sonntag, 11. März, zeigt Christoph Schürmann als Isidor Hirschfelder (1878-1941) Stationen, an denen der bekannten Krefelder Kinderarzt gewirkt hat.

Eine Führung durch die Bismarckstraße gibt es am Samstag, 17. März. Götz Waninger geht auf die historisch bedeutsamen Villen am Bismarckplatz und an der Straße ein.

Am Donnerstag, 22. März, berichtet Pfarrer Klaus Stephan Gerndt über den Umbau der Grabeskirche St. Elisabeth und deren zukünftige Nutzung. Eine Besichtigung der aktuellen Ausstellung des Deutschen Textilmuseums „Deutsche Couture der 50er bis 70er Jahre“ steht am Donnerstag, 12. April, auf dem Programm. Anmeldungen unter Telefon 36 60 26 64 oder auf:

vhs.krefeld.de