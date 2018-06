„Krefeld hautnah 2018“, das heißt: Bürgervereine nennen ihre Themen, die WZ sorgt für die Experten. Im Nordbezirk wird am Dienstag, 26. Juni, über „Bürgerwille ja, aber wie?“ diskutiert.

Nord. Wohnen ganz nah an der grünen Lunge im Norden der Stadt, da, wo andere extra hinfahren, um spazieren zu gehen, radzufahren oder zu reiten – das gehört für viele Menschen im Nordbezirk zu ihrem Leben, ihrer Lebensqualität. Das gilt für Inrather wie Kliedbrucher. Auch wenn sie ansonsten klare Grenzen zu ziehen wissen – im Gegensatz zur Stadt, die den gemeinsamen Stadtteil Inrath/Kliedbruch in ihren Plänen und Listen führt.

Was die Bürgervereine Inrath und Kliedbruch jedoch derzeit noch viel mehr eint, ist die „gemeinsame Anstrengung Politik und Verwaltung für die Interessen der Bürger zu gewinnen“, sagen Rolf Hirschegger und Peter Gerlitz, die Vorsitzenden der Bürgervereine Inrath und Kliedbruch. Deshalb wollen sie bei der Diskussions-Tour der WZ in der Reihe „Krefeld hautnah 2018“ über genau diesen Ärger sprechen – konstruktiv, aber eben auch streitbar, wie der Titel es verheißt: „Bürgerwille ja, aber wie? – Bürgervereine im Spannungsfeld mit Politik und Verwaltung“. Am Dienstag, 26. Juni, können alle Bürger mitdiskutieren. Los geht es um 19 Uhr im Vereinsheim des Gartenbauvereins Rosengarten am Kanesdyk.

Um Sorgen und Nöte, aber auch Ziele und Hoffnungen wird es in der offenen Runde gehen. Es gibt kein Podium, sondern ein direktes Zwiegespräch zwischen den Experten und dem Publikum.

„Alle rufen nach bürgerschaftlichem Engagement, aber wenn es kommt, dann will es keiner“, fasst Gerlitz seine Beobachtungen im Vorfeld der Veranstaltung provokativ zusammen.

Seit Jahren kämpft sein Verein beispielsweise gegen die Zersiedelung und Versiegelung im Kliedbruch. Sprich: dass Zubauen von Grünflächen, die die großzügigen Gärten der Häuser dort ausmachen. Gebetsmühlenartig mahnt der Bürgerverein beispielsweise auch den Verfall der Hubert-Houben-Kampfbahn an. „Teile von Politik und Verwaltung bemühen sich sehr, unsere konstruktiven Vorschläge nicht wahrzunehmen, oder sie nicht verstehen zu wollen, obwohl Politik und Verwaltung für die Bürger da sein sollten“, sagt Gerlitz.

Bürgerbeteiligungen wie etwa um die Erweiterungspläne von Siempelkamp sieht der Vorsitzendes des Bürgervereins Inrath als Farce. „Wenn nichts, was die Menschen vor Ort einzuwenden haben, am Ende als relevant erachtet wird“, sagt Hirschegger. Kleinste Bitten und Forderungen würden ignoriert, kritisiert er.