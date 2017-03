Frühlings-Aktion soll in die Innenstadt locken

Die Werbegemeinschaft bietet am Samstag eine Jumping-Station und Tulpen für die bummelnden Kunden an.

Krefeld. Das erste traumhafte Frühlingswochenende lockte bereits viele Krefelder nach draußen. Im besten Fall soll es, wenn es nach Marcus J. Stocks geht, Geschäftsführer der Nimm3-Werbeagentur, am 1. April von 10 bis 18 Uhr ebenso voll werden: „Die Krefelder kommen hoffentlich zahlreich am nächsten Wochenende in die Stadt.“

Verschiedene Aktionen erwarten die Besucher, wie Stocks erzählt: „Am Neumarkt geht es für die Besucher hoch hinaus. Dort haben wir eine Jumping-Station, wo sowohl Kinder als auch Erwachsene sich austoben können.“ Noch mehr Aktionen für die ganz Kleinen wird es zudem am Schwanenmarkt geben. Büchsenwerfen und eine Malstation sind nur einige der Höhepunkte des Einstiegs in den Frühling. Damit der kulinarische Genuss aber auch nicht zu kurz kommt, wird ein Café-Taxi durch die Innenstadt fahren und für das leibliche Wohl sorgen.

Ein Hingucker, neben der frühlingshaften Dekoration vieler Schaufenster, soll das Verteilen von 10 000 frischen Tulpen werden. „Vier Hostessen werden durch die ganze Stadt laufen und an alle Besucher die Tulpen mit unserem schönen Anhänger verteilen“, sagt Marcus J. Stocks. Nun hoffen die Veranstalter, dass das Wetter auch am nächsten Wochenende so herrlich bleibt, aber letzten Endes, „ist alles gut, solange es nicht regnet“, gesteht Lea Rohe, Projektveranstalterin der Nimm3-Werbeagentur.