Vorstellungen Am Montag zeigt das SWK-Open-Air-Kino die deutsche Produktion „Dieses bescheuerte Herz“ mit Elias M’Barek in der Hauptrolle - Platz 2 in den diesjährigen Kino-Charts auf der Rennbahn. Am Dienstag läuft Dauerbrenner und Spitzenreiter der Kino-Hitliste „Mamma Mia 2“. Beide Vorstellungen sind bereits ausverkauft. Wegen der großen Nachfrage wurde das Open-Air-Kino um diese zwei Vorführungen von Sonntag bis Dienstag verlängert.