Liebe Leserinnen und Leser,

ein turbulentes Jahr geht in Krefeld zuende. Für uns alle. Es war ein Jahr voller Diskussionen, Plänen, Erfolgen, Pleiten, ein Jahr, in dem Menschen gelitten haben, in dem es aber auch viel Grund zu Freude und Zufriedenheit gab.

Wir haben darüber berichtet, in Wort, Bild, Video, bei Diskussionsrunden in Ihrem Stadtbezirk. Und Sie haben uns dabei unterstützt. Mit Ihren Anregungen, den Tipps, Ihren konstruktiven Hinweisen. Dafür möchten wir von Ihrer WZ-Redaktion Ihnen von Herzen danken. Und wir möchten Sie ermutigen, uns weiterhin kritisch in die spannende Zukunft einer Stadt zu begleiten, die sich im Aufbruch befindet. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Perspektivwechsel.

Im Namen der WZ Krefeld wünsche ich Ihnen und Ihren Familien ein friedvolles Weihnachtsfest und einen guten Übergang in ein gesundes 2018.