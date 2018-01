Das Gerüst steht zwar noch, die Sanierung ist aber abgeschlossen. Spätestens im Frühjahr soll das geschichtsträchtige Gotteshaus und Mahnmal „ausgepackt“ sein.

Krefeld. Die Friedenskirche erstrahlt in neuem Glanz – auch wenn es noch im Verborgenen ist. Die Sanierung des Gotteshauses am Luisenplatz ist abgeschlossen, doch das Arbeitsgerüst der Handwerker steht noch. Spätestens im Frühjahr soll der Blick auf den geschichtsträchtigen Sakralbau allerdings wieder frei sein.

„Wir warten eigentlich nur noch darauf, dass das Gerüst abgebaut wird“, berichtet Günter Kruszona, Baukirchmeister der evangelischen Gemeinde. So lange verdecken Schutzplanen aus Plastik das Werk der Maurer und Steinmetze, die hier seit Herbst 2016 die Fassade repariert haben.

Wie bei fast jeder Baustelle gab es böse Überraschungen

Eigentlich sollten die Arbeiten an dem beschädigten und feuchten Mauerwerk bereits im vergangenen Jahr beendet sein. Doch wie bei fast jeder Baustelle gab es auch bei dieser böse Überraschungen. „Das komplette Fenster an der Westseite über der großen Rosette musste ersetzt werden“, nennt Kruszona eine der Entwicklungen, die die Sanierung verzögerten. Damit, dass der Naturstein dieses Fensters an der Luisenplatz-Seite rundherum so stark von der Witterung ausgefressen sein würde, hatte man nicht gerechnet. Deswegen musste ein Kunstglaser bestellt werden, der die gesamte Bleiverglasung ausbaute und nach der Reparatur der gemauerten Einfassung wieder einbaute.

Das ging nur, indem auch in der Kirche ein zusätzliches Gerüst aufgebaut wurde. „Es musste von beiden Seiten gearbeitet werden können“, erklärt der Baukirchmeister. Alleine diese Fenstersanierung dauerte drei Monate – allerdings ohne den laufenden Betrieb der Gemeinde- und zusätzlichen Kulturveranstaltungen zu beeinträchtigen.

Außerdem mussten auch schadhafte Stellen an der Ostseite des Turms ausgebessert werden, was ursprünglich nicht geplant war. „Es gab größere Schäden an den Mauern, mit denen wir nicht gerechnet hatten“, so Kruszona. Um an die Ostseite zu gelangen, wurde ein Brückengerüst über das Hauptdach des Gebäudes gebaut.

Mit 420 000 Euro Kosten sind die Reparaturen im Budget geblieben

Trotz der zusätzlichen Reparaturen sei man im Budget geblieben, bilanziert Günter Kruszona. 420 000 Euro hat das ganze Projekt insgesamt gekostet. Es wurden alleine rund 3500 Natursteine von Steinmetzen und Maurern ausgetauscht. Letzte Kleinigkeiten sind an Steinen und Fugen am Fuße des Turms noch zu beheben, also an Stellen, an die die Handwerker nicht gelangen, weil im Moment noch das Gerüst stört.