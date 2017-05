Die Sanierungsarbeiten an der Pfarrbücherei St. Cyriakus sind vorbei. Am Samstag, 6. Mai, werden die Räume offiziell eingeweiht.

Hüls. In hellen und freundlichen Farben erstrahlen die Räume der Pfarrbücherei St. Cyriakus in Hüls. So befinden sich die Neuerscheinungen nun auf weißen Regalen in Augenhöhe. Der Bereich der Kinder- und Jugendliteratur ist in einem hellen Grün gestrichen. Es liegt ein neuer pflegeleichter Boden und über allem bringen neue Lampen und Strahler mehr Helligkeit. Kostenaufwand: 60 000 Euro.

Weil die Sanierung abgeschossen ist, werden am kommenden Wochenende die Räume offiziell eingeweiht. „Etwa 32 000 Euro stammen aus Kirchensteuermitteln und etwa 28 000 Euro sind Spenden der Pfarrei. Der hohe finanzielle Aufwand ist unstrittig“, findet Pfarrer Paul Jansen. „Denn unsere Pfarrbücherei erreicht vor allem viele junge Leser und ist mit ihren vielen tausend Ausleihen sicherlich das Leuchtturmprojekt in unserer Pfarre.“

Und nicht nur das: „Wir sind Spitze im Bistum“, erklären Katja Vornhusen und Maria Feldhoff. Die beiden so genannten „Kirchlichen Bücherei-Assistentinnen“ führen die Bücherei ehrenamtlich gemeinsam mit weiteren 30 freiwilligen Helfern. „Darunter sind zehn Jugendliche, die sonntags kommen.“ Der Erfolg lässt sich in Zahlen messen: „Unser Medienbestand umfasst 10 000 Bücher, Hörbücher und -spiele, DVDs, Musik-CDs und Konsolenspiele. Das bedeutet rund 72 000 Ausleihen im Jahr. Davon werden mehr als die Hälfte von Kindern und Jugendlichen geholt.“ Das ist es, was die engagierten Leute in der Bücherei wollen: „Leseförderung für die Kleinen.“ Deshalb gehören zu den 2085 Nutzern auch 39 Schulklassen und 24 Kitagruppen. 14 Paten lesen regelmäßig, das heißt 369 Mal in 2016, in den Kitas und Lerneinrichtungen vor.

„Wir haben seit elf Jahren alle Vorschulkinder hier gehabt; das sind etwa 1200.“ Der Erfolg habe aber auch noch einen anderen Grund, finden Feldhoff und Vornhusen: „Wir haben die aktuelle Literatur im Regal. Sei es Martin Suter, Nele Neuhaus oder der neue Harry Potter, der auch am Erscheinungstag auslag. Unsere Erneuerungsquote liegt bei etwa 20 Prozent oder 2000 neuen Büchern im Jahr.“ In der Pfarrbücherei orientiere man sich an den Wünschen und Lesebedürfnissen der Ausleiher. Dass ein Teil kirchliche Bücher sind, die in den neuen Regalen vor den weißen Wänden stehen, versteht sich von selbst.

Nicht zuletzt können etwa 4600 E-Medien in einem Leihverbund mit dem Bistum Aachen geordert werden.