Das Wetter spielte mit: Pünktlich hat der SV Neptun in Fischeln am Wochenende seine Tür geöffnet und die Freibadsaison damit eingeläutet.

Krefeld. Die Sonne zeigt sich von ihrer strahlenden Seite, als Peter, Leon, Lea, Tobias und Julius – alles Krefelder zwischen 13 und 24 Jahren – einen Sprung ins kühle Nass wagen. „Wir haben immerhin 18 Grad Wassertemperatur“, sagt der erste Vorsitzende des Schwimmvereins Neptun, Horst Anderski. Den Jugendlichen kommt es dennoch ziemlich frisch vor. „Egal, wir kommen seit einigen Jahren zur Saisoneröffnung“, so der Tenor bei den jungen Wasserratten. „Uns gefällt, dass es nicht so voll ist“, erzählt einer der Jugendlichen.

Der Schwimmverein feiert übrigens in diesem Jahr 120-jähriges Bestehen und hatte sich selbst mit einigen Umbaumaßnahmen eine Freude gemacht. „Mit eigenen Vereinsmitteln haben wir uns neue Umkleidemöglichkeiten und Fahrradstellplätze für Vereinsmitglieder geschaffen“, sagt Horst Anderski nicht ohne Stolz. Zur Eröffnung treffen sich die Mitglieder auf der Terrasse vor dem Kiosk, der einen neuen Betreiber gefunden hat. „Wir freuen uns, dass der neue Pächter unseren Badbesuchern Snacks, Getränke und Eis anbietet“, so der erste Vorsitzende. Am Nachmittag wolle er für die Besucher zur Saisoneröffnung grillen.

70 000 Euro hat der Umbau gekostet

660 Mitglieder hat der SV Neptun derzeit. Davon viele langjährige Mitglieder. Aber auch junge Neumitglieder konnten gewonnen werden – zur Freude des Vorstands. „Das Gelände bietet aber auch jede Menge Möglichkeiten“, sagt Neptun-Geschäftsführer Thomas Nohr, der selbst 27 Jahre Mitglied im Verein ist. Nohr und Anderski waren an diesem Tag noch nicht im Wasser. Dafür müsse es noch etwas wärmer werden, schmunzeln beide. 150 mal 100 Meter ist der kleine See, der wie eine Oase erscheint. Grasflächen, Spielplatz und schattenspendende Bäume. Ein Beachvolleyball- und ein neues Beachsoccerfeld, Wasserballbecken und ein renoviertes Clubheim, das immer wieder für Feierlichkeiten gemietet wird. Elf Meter misst der See an der tiefsten Stelle, der Randbereich allerdings ist flach und macht den Einstieg einfach.

„Wir wünschen uns mehr junge Leute im Verein.“

Horst Anderski, Vorsitzender des Schwimmvereins Neptun

Peter, Leon, Lea, Tobias und Julius – die ersten unerschrockenen Badnutzer genießen den Eröffnungstag bei unerwartet gutem Wetter. Die jugendliche Schwimmgruppe hatte sich 18 Grad Celsius Wassertemperatur zwar etwas wärmer vorgestellt. Aber: Von oben wärmt zumindest die Sonne. Horst Anderski freut es: „Wir wünschen uns mehr junge Leute im Verein. In den letzten Jahren hatten wir schon einen Mitgliederzuwachs von zehn Prozent.“ Er ist genau wie alle anderen Vereinsmitglieder, zufrieden mit den Ergebnissen der Umbaumaßnahmen. Immerhin wurden 70 000 Euro dafür aufgebracht. „Wir starten jetzt zufrieden in die neue Saison“, sagt Nohr.