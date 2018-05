Ein 28 Jahre alter Mann hat am Montag mehrere Frauen in der Krefelder Innenstadt mit einem Taschenmesser bedroht. Die Polizei konnte ihn festnehmen. Zum Glück wurde niemand verletzt.

Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Nachmittag mitteilten, hatte der Mann zuerst gegen 11.30 Uhr "zugeschlagen". Eine 56 Jahre alte Krefelderin stellte ihr Fahrrad an der Wand eines Hauses am Dampfmühlenweg ab, als er sich von hinten und ihr plötzlich ein Messer an den Hals hielt. Er forderte sie auf, Bargeld auszuhändigen. Die Frau zeigte ihr leeres Portemonnaie, woraufhin der Mann von ihr abließ und auf einem blauen Mountainbike flüchtete.

Gegen 11.45 Uhr tauchte der Mann in einer Boutique an der Dionysiusstraße auf. Hier bedrohte er eine Angestellte mit seinem Messer und forderte ebenfalls Bargeld. Auch hier blieb es beim Versuch und der Mann flüchtete.

Die Polizei wurde über mehrere Notrufe alarmiert und fahndete nach dem Angreifer. Gegen 12 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie er sein Fahrrad auf der Moerser Straße absichtlich gegen eine andere Radfahrerin steuerte, die 64 Jahre alte Krefelderin in ein Gespräch verwickelte und ihre Handtasche entwendete, ohne dass sie dies bemerkte. Der Zeuge meldete dies der Polizei, verfolgte und fotografierte den Tatverdächtigen mit seinem Handy. Von ihm erfuhr die Polizei, dass der Angreifer in ein Haus am Oranierring geflüchtet war. Die Beamten umstellten das Haus. Als der Mann gegen 12:45 Uhr herauskam, konnten sie ihn widerstandslos festnehmen.

Der 28-Jährige ist Ende 2017 von Dortmund nach Krefeld gezogen und wegen erheblicher Gewaltdelikte polizeilich bekannt, verbüßte bereits eine Haftstrafe. Außerdem nimmt er erzeit am Programm "Konzeption zum Umgang mit rückfallgefährdeten Sexualstraftätern"(KURS) teil. Die Ermittlungen dauern an. Er wird am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt.