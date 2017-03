Krefeld. Am Donnerstag sind Unbekannte in ein Reihenhaus an der Blumentalstraße eingebrochen und haben Schmuck entwendet. Eine Frau ertappte die Einbrecher, worauf sie flüchteten. Gegen 7.30 Uhr hebelten zwei Männer die Hauseingangstür des Wohnhauses auf und durchsuchten sämtliche Räume. Um 7.40 Uhr betrat ein Gast das Haus und entdeckte die Männer. Als sie diese ansprach, gaben sie sich als Handwerker aus. Die Frau informierte die Polizei, worauf die beiden Männer flüchteten.

Die zwei Männer sind circa 50 Jahre alt, haben eine normale Statur sowie südländisches Aussehen und trugen dunkle Kleidung.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de