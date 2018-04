Krefeld. Eine Frau hat in Krefeld eine schwere Schnittverletzung erlitten. Laut Polizeiangaben ist noch unklar, ob die Frau am Dienstag in eine Glastür gefallen ist oder ob sie gestoßen wurde. "Die Kollegen ermitteln in alle Richtungen", erklärte eine Polizeisprecherin gegenüber unserer Redaktion.

Die Verletzte sei nicht mehr ansprechbar gewesen. Sie werde in einem Krankenhaus behandelt und könne frühestens am Mittwoch zu dem Vorfall befragt werden. Es könne auch ein Unfall gewesen sein. Beamte hatten den Ort des Vorfalls an der Neuen Linner Straße am Dienstagvormittag untersucht. pasch