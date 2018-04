Krefeld. Eine Frau hat in Krefeld eine schwere Schnittverletzung erlitten. Zunächst war noch unklar, ob sie am Dienstagvormittag in eine Glastür gefallen war oder ob sie gestoßen wurde. "Die Kollegen ermitteln in alle Richtungen", erklärte eine Polizeisprecherin gegenüber unserer Redaktion am Dienstag. Am Mittwoch stand fest, dass es sich um einen medizinischen Notfall handelte, die Frau sei nicht gestoßen worden, erklärte die Polizei auf Nachfrage.

Die Verletzte war in ein Krankenhaus gebracht worden. Beamte hatten den Ort des Vorfalls an der Neuen Linner Straße am Dienstagvormittag untersucht. hoss/pasch