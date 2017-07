Mitte. Bei einem verunglückten Ausparkversuch hat eine 53-jährige Frau am Montag gegen 12 Uhr drei geparkte Autos und ein Garagentor an der Südstraße in Mitleidenschaft gezogen. Laut Polizei soll die Autofahrerin vermutlich mit ihrem Pkw beim Ausparken zunächst gegen ein Auto gestoßen und dann aus bislang ungeklärter Ursache in ein Garagentor gefahren sein. Dabei wurden das Tor und ein in der Garage geparktes Fahrzeug beschädigt. Die Frau wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Höhe der Schadenssumme ist unbekannt. hoss