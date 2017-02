Krefeld. Am frühen Montagmorgen ist eine junge Frau auf ihrem Heimweg in Krefeld-Traar überfallen worden. Der Frau kamen Zeugen zu Hilfe, sie ist körperlich unverletzt. Die Polizei hat einen Tatverdächtigen festgenommen.

Eine 22-Jährige war am frühen Morgen auf dem Heimweg. Von der Innenstadt fuhr sie zunächst mit einem Bus nach Traar. Von der Bushaltestelle "An der Elfrather Mühle" ging die Frau gegen 04.10 Uhr zu Fuß stadteinwärts. Auf einem Fußweg überraschte sie ein Mann, der bereits im Bus mitgefahren und ihr anschließend gefolgt war. Er umklammerte sie, hielt ihren Mund zu und versuchte, sie in ein Gebüsch zu ziehen. Der Frau gelang es, sich teilweise zu lösen und um Hilfe zu rufen. Mehrere Zeugen wurden aufmerksam, zwei junge Männer eilten ihr zur Hilfe. Daraufhin flüchtete der 34-jährige Tatverdächtige.

Ein Zeuge nahm die Verfolgung auf und stellte ihn in der Nähe, dabei attackierte und verletzte ihn der Tatverdächtige und flüchtete erneut. Der Zeuge wurde später ins Krankenhaus gebracht und ambulant behandelt. Zwischenzeitlich hatte eine Polizeibeamtin, die sich nicht im Dienst befand, sondern privat auf dem Heimweg war, die Leitstelle der Polizei informiert. Nachdem mehrere Streifenwagen am Tatort eintrafen, stellten die Beamten den Tatverdächtigen nach kurzer Flucht und nahmen ihn fest.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen 34-Jährigen Zuwanderer aus dem Irak, der vor 14 Monaten nach Deutschland eingereist ist. Er lebt seit letztem Jahr in Krefeld. Die Ermittlungen, auch zum Hintergrund und Motiv des Tatverdächtigen dauern an.