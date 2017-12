Die Bürgervereine in Krefeld leisten hervorragende Arbeit für das Miteinander in unserer Stadt. Das Engagement der Menschen vor Ort kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Ohnehin gehört das Ehrenamt in allen Lebensbereichen zu den ganz großen Stärken Krefelds - das ist der Kitt, der unsere Stadt zusammenhält. Deshalb war es mir so wichtig, in diesem Jahr als kleines Signal des Dankes und der Anerkennung die Ehrenamtskarte einzuführen.

Wir haben der Politik gerade in der Ratssitzung eine umfangreiche Darstellung mit Zahlen und Fakten vorgelegt. Aktuell prüfen wir mit Hilfe eines externen Gutachters drei verschiedene Varianten für die Zukunft des Seidenweberhauses und des Theaterplatzes. Im Sommer 2018 werden wir dem Stadtrat einen Vorschlag zur Entscheidung vorlegen. Mir ist wichtig, dass wir am Ende auf dem Theaterplatz eine neue Aufenthalts- und Lebensqualität hinbekommen - und zwar nicht nur in baulicher Hinsicht.

Ich freue mich, dass wir am 5. Dezember im Rat die Entscheidung zur Gründung des Kommunalbetriebs Krefeld getroffen haben. Ab April 2018 gehen wir damit an den Start. Es ergibt absolut Sinn, Teile der Fachbereiche Umwelt, Grünflächen, Tiefbau und Sport in einer eigenen Gesellschaft zusammenzufassen – und zwar nicht nur aus Sicht der Verwaltung, sondern vor allem für die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt. Bauliche und gestalterische Aufgaben in Krefeld werden künftig besser koordiniert, die Prozesse werden schlanker und effizienter.

Die Grotenburg hat Fußballgeschichte geschrieben. Für die künftige Nutzung gab es einen Ortstermin mit Vertretern des DFB. Die Ergebnisse werten wir jetzt aus. Am Zustand des Stadions darf die Teilnahme an der Dritten Liga nicht scheitern.

Pinguine

Sie sind im Zoo und auf dem Eis ein toller Sympathieträger für Krefeld. Was das Eishockey betrifft, haben wir die Rahmenbedingungen durch den neuen Vertrag verbessert. Jetzt hoffe ich, dass es auch sportlich für die Pinguine aufwärts geht.

Siemens

Siemens ist ein wichtiger Arbeitgeber in Krefeld und hat eine hohe Bedeutung für viele Menschen. Aus regelmäßigen Gesprächen mit Geschäftsführung und Betriebsrat kenne ich das Werk sehr gut. Anfang des Jahres werde ich mit Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart erneut vor Ort sein. Ganz grundsätzlich gilt: Wenn ich sehe, dass ein Konzern Rekordgewinne macht und trotzdem tausende Stellen abbauen will, dann fehlt mir das Verständnis. In Krefeld werden wir um jeden Arbeitsplatz kämpfen.

Etat (Haushalt 2018)

Der Haushalt 2018 ist ein weiterer wichtiger Schritt auf dem Weg der finanziellen Konsolidierung. Es macht mich froh, dass der Haushaltsausgleich im Jahr 2019 inzwischen ein realistisches Ziel ist. Das wäre ein echter Durchbruch, denn einen ausgeglichenen Haushalt gab es in Krefeld zuletzt im Jahr 1992. Von 2014 bis 2016 hat sich das tatsächliche Minus beim Jahresergebnis bereits von 66,9 Millionen auf 5,7 Millionen Euro verringert. So erkämpfen wir uns Stück für Stück die Freiheit zurück, in die Zukunft dieser Stadt zu investieren.

Gute Schule 2020

Wir sind es unseren Kindern schuldig, für sie ein angemessenes und modernes Lernumfeld zu schaffen. Deshalb investieren wir zusätzlich zum Landesprogramm „Gute Schule 2020“ viel städtisches Geld in die Sanierung und Modernisierung unserer Schulen. Allein in den nächsten Jahren stehen auf diese Weise 99 Millionen Euro zur Verfügung. Das Geld fließt unter anderem in Haustechnik und Sanitärbereiche, in die Digitalisierung, in Turnhallen und in den Aufbau der vierten und fünften Gesamtschule. In den nächsten Jahren werden außerdem alle Schulen eine schnelle Internetverbindung bekommen.

Kinderarmut

Ich will mich nicht damit abfinden, dass so viele Kinder in Krefeld Not leiden. Deshalb betrachte ich die Bekämpfung der Kinderarmut als eine unserer wichtigsten Aufgaben. In Krefeld nimmt die Koordinatorin für das Programm „Kein Kind zurücklassen“ (Kekiz) am 2. Januar ihre Arbeit auf. Mit ihrer Hilfe wollen wir die Aktivitäten noch besser vernetzen, die Partner aus Verwaltung, Sozialverbänden und Bürgerschaft noch enger zusammenbringen. Aktionen wie der „Krefelder Kindertaler“ sind ein guter Anfang. Nach dem Jahreswechsel werden wir ein weiteres großes Projekt zur Bekämpfung von Kinderarmut vorstellen.