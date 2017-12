Michael Fischer und der Künstler Frät zeigen neue Kalender.

Was ist Realität? Was ist Wirklichkeit? Und was ist der Fantasie des Künstlers entsprungen? In dem Projekt „Fotografie vs. Illustration“ verschieben sich die Wahrnehmungen. Entstanden sind zwei Kalender für das Jahr 2018 mit Krefelder Architektur-Motiven, die vom Krefelder Künstler Frät illustriert und von Michael Fischer fotografiert worden sind. Auf vielfachen Wunsch zeigen die beiden am kommenden Samstag, 16. Dezember, in der Zeit von 11 bis 18 Uhr noch einmal die künstlerischen Ergebnisse.

Ob die von Buschhüter entworfene Alte Post am Lindenplatz, das Rathaus am Bockumer Platz, das Amtsgericht am Nordwall oder die Geismühle in Oppum – jedes Motiv ist prägnant, detailgetreu und aus der selben Perspektive zu sehen. Doch erst wer beide Kalender nebeneinander legt und die Gebäude vergleicht, erkennt die feinen Unterschiede. Der Fotograf manipuliert die Wirklichkeit ins Surreale, und der Illustrator fokussiert den Blick aufs Reale. Beide Künstler offenbaren laut Frät ihre ureigenste Sichtweise auf das jeweilige Motiv.

Neben den insgesamt 24 Kalenderblättern werden in der Ausstellung am Samstag auch weitere Arbeiten der Künstler zu sehen sein. Fischer hat die Fotografie vor über 20 Jahren für sich entdeckt und sich vor allem für die Details interessiert. Als Liebhaber der analogen Fotografie hat er erst spät die Möglichkeiten der digitalen Fotografie entdeckt und sich immer mehr für die Manipulation der Motive begeistert.

Die Anfänge des Illustrators Frät liegen bei franko-belgischen Zeichnern wie Herge, Yves Chaland, Andre Julliard und Ted Benoit. Über viele verschiedene Stationen und Jahre hat sich sein Stil entwickelt zu den heutigen feinen und detaillierten Illustrationen.

Die beiden Kalender von Frät und Michael Fischer sind am Tag der Ausstellung für jeweils 24,95 Euro erhältlich.