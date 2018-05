Polizei und Stadt geben Hinweise zu Parkmöglichkeiten und Straßensperrungen.

Der traditionelle Flachsmarkt findet dieses Wochenende vom 19. bis 21. Mai rund um die Burg Linn statt. Das Straßenverkehrsamt, der Veranstalter und die Polizei bitten um Verständnis, dass in diesen Tagen einige Straßen gesperrt und zusätzliche Halteverbotszonen eingerichtet werden.

Von den Sperrungen ausgenommen sind Anwohner der gesperrten Straßen, Taxen und Mietwagen mit entsprechendem Auftrag sowie Betreuungs- und Hilfsdienste. Personen, wie etwa Geschäftsinhaber oder Beschäftigte können sich im Bürgerbüro Linn (Andreasmarkt 8) oder an der Kasse des Museums (Rheinbabenstraße 85) eine Durchfahrtsberechtigung besorgen.

Die Durchfahrtsberechtigung gilt nicht für das Veranstaltungsgelände, dies darf während des Flachsmarktes aus Sicherheitsgründen nicht befahren werden. Parkhinweiszeichen leiten die Besucher zu den gebührenpflichtigen Parkflächen. Behindertenparkplätze werden auf dem Kreuzweg eingerichtet.

Gebührenfreier Parkraum wird an den Veranstaltungstagen rar sein. Deshalb wird die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder dem Fahrrad empfohlen. Bewachte Parkplätze für Fahrräder werden durch den Veranstalter an Kasse 1 und Kasse 6 eingerichtet. Das Grünflächenamt und die Polizei bitten darum, nicht auf den Grünflächen zu parken. Abtropfendes Öl oder Benzin sowie das Zerfahren der Flächen richten erhebliche Schäden an.

Noch ein wichtiger Hinweis: Die Straßen Danziger Platz und Hermann-Rademacher-Straße werden als Einbahnstraßen ausgeschildert, damit Rettungsfahrzeuge nicht behindert und Verkehrsstörungen vermieden werden. Red