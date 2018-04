Jeden Tag kommt Peter Har-becke an dieser Stelle vorbei. Mit seinem Hund fährt er auf dem Radweg die Anrather Straße entlang Richtung Fichtenhain. Und jeden Tag, so erzählt es der Fischelner der WZ, ist er verwundert. Dort, wo ein Landwirtschaftsweg in die Anrather Straße mündet, inmitten von Feldern, dort bildet sich nach Aussage Harbeckes bei Regen immer wieder eine große Pfütze, die den Radweg völlig überflute, sagt er. Und Besserung war nicht in Sicht, auch nicht, nachdem die Stadt Anfang des Jahres eine etwa 20 Meter lange Entwässerungsrinne anlegte. Harbecke aber hat beobachtet, dass das Wasser die Rinne nicht erreicht. Der Radweg ist uneben. Ein Baufehler? „Wie kann man so arbeiten?“, fragt sich der Fischelner. „Ein Blinder sieht schon, dass der Kanal höher liegt als der Radweg. Für mich ist es unverständlich, dass man so etwas abnehmen konnte.“ Für Harbecke ein Fall von „Steuerverschwendung und Pfusch“. Die Stadt ist informiert. Sprecher Manuel Kölker sagte auf Nachfrage: „Unsere Kollegen werden dort nächste Woche mal vorbeigehen und sich das angucken. Wir werden auf die Landwirte einwirken, dass die mit ihren schweren Maschinen nicht über die Rinne fahren.“ Eine neue Baumaßnahme ist offenbar nicht in Planung. Kölker: „Ad hoc wird da jetzt nichts gemacht.“ anle