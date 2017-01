Spielen Fifa-Wettbewerb für Balljongleure an der Konsole

Krefeld. Mediothek, Take TV und der SC Bayer 05 Uerdingen starten einen Wettbewerb: das Crefelder-Fifa-Battle soll Jugendlichen eine Plattform geben, Fähigkeiten wie Geschick, Koordination und Konzentration aber auch Selbstorganisation, Teambildung und Kommunikation zu stärken. Bis zu zwölf Teams sollen ab Samstag, 11. Februar, in einer mehrwöchigen Saison um die Meisterschaft in Fifa 17 starten. Immer mittwochs ab 17 Uhr finden die Spiele statt. Gewechselt wird zwischen der Mediothek am Theaterplatz und den Studios von Take TV, Alte Linner Straße 93. Mitmachen können alle ab 14 Jahren. Anmeldungen bis 27. Januar per Mail:

CFB@krefeld.de