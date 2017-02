Die Jubiläumssitzung der Karnevalsgesellschaft Fidele Ströpp stand im Burghof Gietz ganz im Zeichen der Zahl 66.

Krefeld. „Ich muss mal eben weg“, entschuldigt sich der 64-jährige Klaus Troost. Er ist seit 20 Jahren Geschäftsführer der Gesellschaft „Fidele Ströpp“ und kümmert sich seit dem aus der ersten Reihe um die prunkvollen Sitzungen. Etwa fünf Minuten nach seiner Ansage ist Troost auch schon selbst mittendrin: er gehört im Männerballett der „Ströpp-Pantöffelchen“ mit zu den bärtigen Ballerinas, die diesmal als die etwas in die Jahre gekommenen „Spice Girls“ auftreten.

Die Nummer kommt bei der Jubiläumssitzung – sechs mal elf Jahre Fidele Ströpp – im Burghof Gietz glänzend an. Auch Troosts Sohn Oliver hat jetzt wieder mehr Zeit, als Präsident die vielen spaßigen Events anzukündigen. Im vergangenen Jahr war der 39-Jährige nämlich mit Danny Dörkes das Krefelder Stadtprinzenpaar gewesen. Nun konnte er sich in aller Ruhe unter das närrische Volk mischen und den eigenen Garden mit ihren Formationen zuschauen.

Inmitten der vielen Kostümierten – darunter viele Marienkäfer und Clowns – haben sich bei der Sause auch die Tollitäten aus Uerdingen und Oppum sichtlich wohlgefühlt. Wie übrigens nicht minder die „Fünf Fleje“ aus Bergheim. Bei ihren Kölschen Tön mischten sich einige der Sänger teilweise unter das Publikum und baten die Damen zum Tanz. Die Fünf hatten sich schon mal die erste Rakete verdient, wie später unter anderem die Akrobaten und Mädels der Turmgarde aus Eitorf.

Die Dorfmöpse sorgen bei der Sitzung für gute Stimmung

Es wurde im Stehen und Sitzen geschunkelt oder gerockt, was der Platz hergab. Anlass gab es genug, so beispielsweise beim Krefelder Fanfarencorps oder mit der Showband „Brass on Spass“ aus Eschweiler. Ferner gab zwischendurch die Hauskapelle der „Dorfmöpse“ den Jecken immer mal wieder was um die Ohren. Indes kümmerten sich „Die Erdnuss“ (Stefan van den Erdtweg) oder Bauchredner Jens Meyers mit seinen kleinen Freunden um die Lachmuskeln. Als „Mönch vom Königshof“ war außerdem Felix Dietsch für jeden Spaß zu haben.

Die Ballerinas des anderen Geschlechts zeigten sich ferner noch als Backstreet Boys oder als irische Folkloregruppe „River Dance“. Unter anderem verdienten sich Moritz Wolf, Klaus Sauer oder Host Möckel die besten Haltungsnoten. Für die Choreografie war Karsten Wylegala verantwortlich.

Viele Frauen im Saal wird man garantiert bald dort wiedersehen. Denn am Dienstag, 21. Februar, sind zumindest die fidelen Ströpp-Frauen bei der Damen-Sitzung, ab 17 Uhr, wieder dabei. Und ebenfalls im Burghof Gietz wird am 28. Februar, ab 19 Uhr, der Altweiber-Dienstag gefeiert.