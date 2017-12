Promotion-Agentur zieht im Campus ein. Sonic Sales Support setzt Unternehmen per Event in Szene.

Geschäftsführer Markus Gawenda ist sichtlich zufrieden. Die neue Residenz der Sonic Sales Support GmbH im Campus Fichtenhain ist nach aufwendiger Renovierung ein wahres Schmuckstück geworden. „Schon lange interessieren wir uns für diesen Standort mit dem Charme eines denkmalgeschützten Anwesens, weil es verkehrstechnisch und aus Repräsentationsgründen für unsere internationalen Kunden hervorragend geeignet ist“, sagt der gebürtige Krefelder. „Nach einem vergeblichen Anlauf vor sieben Jahren haben wir die Gelegenheit jetzt genutzt. Im April sind wir eingezogen.“

Das inhabergeführte Unternehmen, das bisher in Oppum zu Hause war, hat von der Grundstücksgesellschaft mit Unterstützung der Wirtschaftsförderung gleich fünf repräsentative Gebäude erworben, darunter die ehemalige Behindertenwerkstatt. Die Häuser verteilen sich auf einer Fläche von 15 000 Quadratmetern. „In die Renovierung der zum Teil lange leerstehenden Gebäude haben wir etwa 1,3 Millionen Euro investiert. 60 unserer Mitarbeiter finden hier moderne Büroarbeitsplätze vor, 60 weitere Beschäftigte arbeiten ausschließlich im Außendienst“, sagt Gawenda.

Drei Häuser sind zu einem Loft-Haus-Ensemble verschmolzen

In dem Loft-Haus-Ensemble finden Meetings mit 50 bis 100 Teilnehmern und vor allem spektakuläre Präsentationen statt wie zuletzt die des neuen Audi A8 von Tölke und Fischer oder eine Weihnachtsfeier für Mitarbeiter von Fressnapf. Das fünfte Gebäude wird derzeit saniert und soll an artverwandte Unternehmen vermietet werden. Eine Motorradwerkstatt gehört ebenfalls dazu.

Die Liebe zum Motorrad zeigt sich auch am Kunden Harley Davidson Europe, für den Sonic Sales bereits drei Festivals organisiert hat. Erfolgreich: Der Folgeauftrag führt das Krefelder Serviceteam demnächst zu Harley-Events in Städte wie Paris, Mailand, London, Köln, Monza, Biarritz oder Saint-Tropez. „Wir verlassen uns auch bei Auslandseinsätzen stets auf ein heimisches eingespieltes Team, um dem Kunden jederzeit höchste Qualität bieten zu können“, erläutert Gawenda das Erfolgsprinzip des POS-Marketing – sprich am Point of Sale – dort, wo die Ware zum Verkauf angeboten wird, wie auf Fachmessen.

Für Nespresso Düsseldorf hat man zum Beispiel ein hochwertiges wiederverwendbares Messesystem entwickelt. Sonic Sales plant und konzipiert Marketing- und Vertriebsleistungen, angefangen bei der Strategie über die Beratung bis zur Umsetzung.

Sonic zählt inzwischen zu den größten und erfolgreichsten Agenturen für personalgestützte Promotion in Deutschland. Verkaufsleiter Christian Beracz betreut Kunden aus diversen Branchen im In- und Ausland. Dazu gehören unter anderem Sony, L’Oréal, Deutsche Post, Telekom und Vodafone. Für die Schweiz, weil kein EU-Land - wurde eigens die Sonic Swiss GmbH gegründet. Der erste Kunde in Deutschland war 2007 Sony Electric, heute als Sony Mobile noch immer treuer Kunde, der regelmäßig Vertriebsmitarbeiter von Sonic für Events ausleiht.

Wie sie ihre Kunden akquirieren? „Unsere Kunden finden uns“, sagt Gawenda selbstbewusst und setzt auf das Prinzip der Mund-zu-Mund-Propaganda. Dazu bedarf es allerdings eines guten Rufs und flexibler Fachleute.

Um diese zu bekommen und zu halten, sorge der Geschäftsführer für ein angenehmes Betriebsklima. Als Familienvater habe er ein offenes Ohr, für Alleinerziehende passt er die Arbeitszeit an. Getränke, Obst und Kickern in der Pause gibt es gratis. Deshalb wurde Sonic 2015 zum familienfreundlichsten Unternehmen der Region gewählt. Doch damit nicht genug. Jetzt hat der Querdenker mit benachbarten Unternehmen einen Nachbarschaftsrat gegründet, der für die Mitarbeiter eine Kinderbetreuung, einen Hundesitter, einen Mittagstisch oder Catering organisieren soll. Sonic wird wohl keine Nachwuchsprobleme bekommen.