Krefeld. Die Feuerwehr ist am Dienstag zu einem Brandeinsatz an der Margaretenstraße ausgerückt. Das berichtetet die Pressestelle am Mittag. In einem Mehrfamlilienhaus in Linn hatte ein Feuermelder ausgelöst, außerdem nahmen Nachbarn Brandgeruch aus einer Wohnung war.

Als die alamierten Einsatzkräfte eintrafen, drang starker Rauch aus der Erdgeschosswohnung. Im Badezimmer war ein Feuer ausgebrochen. Da in der Wohnung keine Menschen waren wurde niemand verletzt, auch die Hunde in der darüberliegenden Wohnung blieben unverletzt.

Nach etwa einer Stunde hatte die Feuerwehr ihren Einsatz beendet. Obwohl das Feuer schnell gelöscht werden konnte, wurde das Badezimmer durch den Brand stark beschädigt. red