Mehrere Bewohner sind eingeschlossen. Im Erdgeschoss wüten die Flammen. Der einzige Ausweg: die Drehleiter der Einsatzkräfte.

Krefeld. Hilfeschreie hallen durch die enge Neue Linner Straße. Beißender Brandgeruch macht sich breit. Eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses war am Montagabend in Brand geraten. „Das war schon eine enge Geschichte“, sagt Klaas Henkel, Sprecher der Feuerwehr. Gegen 21.38 Uhr gingen gleich mehrere Anrufe von Anwohnern der Straße in der Leitstelle ein.

Starker Rauch versperrt Bewohnern den Rettungsweg

Als die Einsatzkräfte eintreffen, bietet sich ihnen ein dramatisches Bild. „Aus dem gesamten Gebäude drang Rauch“, sagt Henkel. Die Bewohner der oberen Geschosse hatten sich an die Fenster gerettet, sie machten durch laute Rufe auf sich aufmerksam. Durch den Brandrauch, der sich vom Erdgeschoss über das Treppenhaus ausgebreitet hatte, waren sie eingeschlossen.

Anzeige