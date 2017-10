Nachbarn hören Rauchmelder und alarmieren die Rettungskräfte. Technischer Defekt könnte Brand verursacht haben.

Die Alarmsignale von gleich mehreren Rauchmeldern haben einem 43-jährigen Krefelder vermutlich das Leben gerettet. Nachbarn waren am Dienstagabend gegen 23 Uhr auf die Geräusche aufmerksam geworden und hatten die Feuerwehr verständigt. Rauch drang zu diesem Zeitpunkt bereits aus einer Wohnungstür im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses an der Philadelphiastraße.

Beim Eintreffen am Einsatzort mussten die Rettungskräfte davon ausgehen, dass sich noch Personen in der Brand- Wohnung im ersten Obergeschoss befinden. Deshalb begannen die vorgehenden Einsatztrupps sofort damit, die Wohnungstüre zu öffnen und nach möglichen Vermissten zu suchen. Sehr schnell konnte dann ein Schwerverletzter im Flurbereich seiner Wohnung gefunden werden. Der Mann wurde dem Rettungsdienst übergeben. Der 43-Jährige erlitt eine Rauchgasvergiftung. Er wurde in eine Spezialklinik gebracht, wo er in einer Druckausgleichskammer behandelt wurde.

Kriminalpolizei nimmt Ermittlung zur Brandursache auf

Der eigentliche Brand innerhalb der Wohnung erstreckte sich lediglich auf die Küche im ersten Obergeschoss. Dieser erzeugte jedoch so viel Rauch, dass die gesamte Wohnung derzeit nicht bewohnbar ist. „Als die Kollegen in der Wohnung ankamen, hatte der Rauch die Flammen fast zum Ersticken gebracht“, berichtete ein Sprecher der Feuerwehr gestern. Die Wohnung wurde nach dem Einsatz entlüftet. Ein Übergreifen der Flammen konnte verhindert werden. Die übrigen Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten noch in der Nacht wieder in ihre Wohnungen. Die Brandursache ist bislang noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittler wollen nun herausfinden, weshalb das Feuer in der Küche des 43 Jahre alten Bewohners ausbrach. Ein technischer Defekt sei wahrscheinlich, sagte ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen.

Über den Gesundheitszustand des Mannes konnte die Feuerwehr gestern keine Auskünfte geben.

Im Einsatz waren beide Wachen der Berufsfeuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr Oppum sowie der Rettungsdienst der Stadt Krefeld.