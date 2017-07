Krefeld. Dort, wo sich an heißen Tagen rund 650 Besucher im Wasser tummeln, zieht am Samstag eine Entenfamilie einsam ihre Runden durch die braune Brühe. Doch auch sie hat bald kaum noch Wasser unter dem Bauch, denn die Feuerwehr hat am Samstag das Becken des Hülser Naturfreibades leergepumpt.

Schwebstoffe hatten es trüb werden lassen. Die Sicht der Bademeister auf Schwimmer, die möglicherweise in Not geraten, war nicht mehr gewährleistet. Seit einer Woche ist das Bad jetzt geschlossen. Für Dieter Porten, Sachgebietsleiter Bäder beim zuständigen Fachbereich, ist das ein Gau. „Es ist schönes Wetter und wir müssen das Freibad am ersten Ferientag zumachen“, schildert er und hat die Sorgenfalten auf der Stirn. „Wir wollen die Bäder betreiben, nicht schließen. An ausbleibende Einnahmen denken wir jetzt gar nicht.“

Zwar sei die braune Brühe gesundheitlich ungefährlich, aber für einen Bademeister, der mindestens 1,80 Meter tief sehen müsse, sei die Situation untragbar. „Wir haben immer mehr Nichtschwimmer. Bei den Grundschülern sind es bis zu 40 Prozent. Wenn da einer das Gleichgewicht verliert und noch nicht einmal gesehen werden kann, ist das nicht vertretbar.“

Drei mögliche Gründe sieht der Fachmann für die schlechte Wasserqualität. „Das Hülser Naturfreibad ist ein besonderes Bad. Es speist sich aus Grundwasser. Schwimmbadtechnik gibt es hier nicht. Nach den mehr als dürftigen Regenfällen der vergangenen Wochen mussten wir aus dem Grundwasserbereich II, einer tieferen Schicht, das Wasser herauf pumpen. Damit könnte Wasser mit einem höheren Eisenanteil hochgebracht worden sein.

„Am Freitag habe ich um Hilfe gebeten, heute standen die Männer um 9 Uhr parat.“

Dieter Porten, Stadt Krefeld

Ausfällungen des Eisens, wie das Ausscheiden eines gelösten Stoffes genannt wird, könnten sich auf dem Boden abgelagert haben.“ Zudem hätten das heiße Wetter und der Wind vermehrt Pollen und Schwebstoffe auf die Wasseroberfläche geweht. Sie werde zwar jeden Morgen zum Überlaufen gebracht, aber das habe wohl nicht ausgereicht.

„Außerdem haben sich pflanzliche Schwebeteilchen gebildet, die durch ein vermehrtes Algenwachstum, ebenfalls durch die Sonneneinstrahlung, entstanden sind“, berichtet Porten.

Ein weiterer Faktor: Der Nichtschwimmerbereich ist plattiert. Hier werden Bodenablagerungen beim Planschen viel stärker aufgewirbelt als in dem Bereich für die Schwimmer, der einen Kiesboden in 2,50 Metern besitzt. Der Fachmann betont: „Wir warten auf die Ergebnisse der Wasseranalyse. Danach wissen wir mehr.“