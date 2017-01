Krefeld. In einem Hochhaus an der Bückerfeldtraße hat es in der Nacht zu Freitag gebrannt. Als die Feuerwehr gegen 0.45 Uhr am Einsatzort eintraf, schlugen bereits Flammen aus einer Wohnung im neunten Stock, so dass der Brand auf die darüber liegende Wohnung überzugreifen drohte. Auch eine benachbarte Wohnung war durch die Brandausbreitung gefährdet. Trotz schnellem Eingreifen der Feuerwehr wurden drei Wohnungen durch den Brand unbewohnbar. Zwei Bewohner der Brandwohnung wurden durch den Rettungsdienst mit Rauchgasvergiftungen ins Krankenhaus gefahren.

Insgesamt hatten mehr als 100 Personen das Gebäude verlassen. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt wurden den Bewohnern zwei Busse der Stadtwerke zur Verfügung gestellt, in denen sie sich entsprechend aufwärmen konnten.

Der Einsatz selbst konnte nach dreieinhalb Stunden beendet werden. Red