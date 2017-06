Krefeld. Am Mittwochvormittag ist es auf dem Gelände des Oppumer Tennisclubs am Fungendonk zu einem Unfall gekommen. Bei Baggerarbeiten ist ein rund 1 Tonnen schwerer Bagger umgekippt, dabei wurde der Fahrer eingeklemmt. Die Feuerwehr Krefeld war schnell vor Ort und hat den Bagger mithilfe von technischem Gerät angehoben. Der Fahrer konnte so befreit werden. Nach Angaben der Feuerwehr hat er durch den Unfall leichte Blessuren am Fuß davongetragen. Er wurde vor Ort vom Notarzt versorgt und vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Das Umweltamt war ebenfalls am Unfallort und hat ausgelaufenes Öl entsorgt.

Mehr zum Thema Schwerer Verkehrsunfall auf dem Charlottering - Hubschrauber im Einsatz