Krefeld. Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Sonntag an der Haltestelle Bacherhofstraße auf dem Fungendonk einen Stapel Zeitungen in Brand gesetzt und am Wartehäuschen großen Schaden angerichtet. Das berichtet die Polizei. Gegen 1.18 Uhr in der Nacht sei das Feuer entdeckt worden.

Zwar konnte die Feuerwehr den Brand schnell löschen - die Hitze jedoch habe sowohl zwei Große Glasscheiben der Haltestelle zerstört als auch einen Sitz.

Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter 634-0. red