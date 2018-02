Krefeld. Vorsätzliche Brandstiftung ist nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei Krefeld die Ursache für den Brand am vergangenen Freitag an der Hohenbudberger Straße in Uerdingen.

Nach Angaben der Polizei hatten Anwohner gegen 19 Uhr die Feuerwehr alarmiert. Verletzt wurde durch das Feuer in der Villa niemand, aber es entstand ein Sachschaden.

Die Polizei Krefeld sucht nun Zeugen, denen verdächtige Personen im Bereich der Villa aufgefallen sind. Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizei Krefeld unter der Rufnummer 02151 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de. red