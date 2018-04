Krefeld. In zwei Mehrfamilienhäusern auf der Breite Straße/Ecke Mittelstraße in Krefeld brach am Donnerstagabend ein Feuer aus. Nach Informationen unserer Zeitung mussten die Einsatzkräfte 28 Menschen aus den Häusern evakuieren, zwei sollen verletzt sein.

Der Notruf ging um 21.00 Uhr bei der Feuerwehr ein. Die Feuerwehr war bis spät in die Nacht im Einsatz. Die Kriminalpolizei ermittelte noch am Abend vor Ort zur Brandursache. red