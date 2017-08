Krefeld. In einer Flüchtlingsunterkunft an der Tilsiter Straße hat es am späten Mittwochnachmittag gebrannt. Ein 62-jähriger Bewohner wurde durch Rauchgase leicht verletzt.

Das Feuer war kurz vor 18.00 Uhr im Keller des Gebäudes ausgebrochen, teilte die Feuerwehr mit. Am Gebäude selber entstand kein Schaden. Die Bewohner konnten nach Beendigung der Löscharbeiten wieder zurück in die Unterkunft.

Die Ursache für das Feuer steht noch nicht fest, die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.