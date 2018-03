Krefeld. Nachdem bei einem Autohaus an der Mevissenstraße in Krefeld mehrere Luxusautos abgebrannt sind, suchen Brandsachverständige weiter nach der Ursache für das Feuer. Dabei werden auch einzelne Fahrzeuge auseinandergenommen und untersucht, erklärte eine Polizeisprecherin am Mittwoch.

Am Sonntag hatten acht Wagen auf dem Areal in Flammen gestanden. Dabei handelte es sich nach Angaben eines Firmensprechers um Neuwagen der Marke Range Rover. Sie sollen "um die 100 000 Euro pro Stück" wert gewesen sein. Neben diesen komplett zerstörten Fahrzeugen sind weitere im Umfeld durch die Hitze in Mitleidenschaft gezogen worden. Der Schaden könnte also mehr als eine Million Euro betragen. red