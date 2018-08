Nach dem Feuer an der Blücherstraße hat die Polizei nun den Grund für den Brand ermittelt.

Krefeld. Nach dem Feuer an der Blücherstraße am vergangenen Sonntag hat die Polizei nun den Grund für den Brand ermittelt: "Fahrlässige Brandstiftung" sei die Ursache, so eine Behördensprecherin zur WZ. Weitere Details will sie nicht nennen: "das ist nun Gegenstand des Verfahrens."

DasFeuer war am Sonntagnachmittag ausgebrochen. Vier Hausbewohner konnten von der Feuerwehr gerettet werden und mussten medizinisch versorgt werden.

Während des Einsatzes kämpfte die Feuerwehr mit einem kurzzeitigen Problem bei der Löschwasserversorgung. Ein Schlauch oder Verbindungsstück spielte nicht mit, woraufhin sich über der Straße eine riesige Fontäne bildete. red