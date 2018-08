Da es sich um ein Niedermoortorfgebiet handelt, befürchtet Schäfer Senkungen, die in der Folge die umliegenden Bauten gefährden. Zudem würde durch eine Bebauung ein enormer Flächendruck entstehen. Um den Grundwasserspiegel nicht zu beeinflussen, müsste man das gesamte Baugebiet abschotten. Für Schäfer ein erheblicher Aufwand, verbunden mit Risiken, die von der Stadt seiner Meinung nach nicht getragen werden. Drink pocht darauf, dass es sicher bautechnische Lösungen gibt, und spielt auf den lange zurückliegenden Bauprozess der Häuser auf der Fetten Henn an. Schäfer sagt: „Damals handelte es sich um Singlebebauungen.“ Er ist sich sicher: „Man wird darauf drängen, dass heute größere Häuser gebaut werden.“

Über die Jahre ist im Gebiet ein Gartenland entstanden, das einzigartig ist. Schäfer sagt: „Wir sind mit Leuten des Naturschutzbundes durch das Areal gelaufen und sie haben uns bestätigt, dass dort ein Artenreichtum herrscht, der größer ist als im Hülser Bruch. Es ist ein Naturparadies entstanden, das wir für erhaltenswert halten.“ Zudem sei es eine Pufferfläche. Das Wechselspiel zwischen Gründlandschaft und Stichstraße macht nach Schäfer „den Reiz von Hüls aus.“ Eine Bebauung würde den Charakter von Hüls zerstören, meint Schäfer. Drink hält dagegen und sieht das Hülser Bruch als mögliches Umzugsgebiet für die Tiere. Schäfer antwortet: „In Hüls prägen viele Monokulturen das Bild, deswegen lasse ich mir nicht von Ihnen einreden, dass die Tiere einfach so umsiedeln. Das funktioniert so nicht.“

Es ist das Hauptargument der Unterstützer. Ortskern, Krankenhaus, Schwimmbad, Schulen oder Sportplatz. Alles ist fußläufig erreichbar, eine bessere Lage gibt es nach Ansicht von David Drink nicht. Er selbst wuchs im Norden von Hüls auf und kennt das Gebiet ebenso gut, wie sein Gegenüber Walter Schäfer, der seit 15 Jahren an der Fetten Henn wohnt. Drink sagt: „Viele Familien suchen nach Wohnraum in Hüls. Sie kennen die Ortschaft, deswegen verstehe ich nicht, wie Sie dagegen sein können, dass andere auch in den Genuss kommen, solch eine Lage zu besitzen.“ Für Schäfer sind die Gründe gegen eine Bebauung vielschichtig. Als Sprecher des Vorstandes der Bürgerinitiative Lebenswertes Hüls, engagiert er sich zusammen mit rund 120 Mitgliedern seit Jahren für den Erhalt der Natur im Stadtteil.

Es ist eines der brisantesten Themen in Hüls. Der Bebauungsplan 550 erregt die Gemüter der Hülser. Soll auf dem Gebiet zwischen Fette Henn und Hinter der Papenburg gebaut werden? Vor rund vier Wochen kochten bei der Diskussionsreihe „Krefeld hautnah“ die Emotionen über. Befürworter und Gegner lieferten sich heftige Wortduelle, auf einen gemeinsamen Nenner kamen sie nicht. Um beide Parteien noch einmal an einen Tisch zu bringen, lud die WZ nun die Sprecher beider Gruppen ein. Fürsprecher David Drink und Baugegner Walter Schäfer zählten ihre Argumente auf und diskutierten.

Walter Schäfer (l.) und David Drink (r.) im Streitgespräch bei der Westdeutschen Zeitung in Krefeld.

Fette Henn, Klever Straße, Hinter der Papenburg und Kretenbäskesweg. Für Walter Schäfer haben diese Straßen allesamt absolute Engpassstellen. Ein zusätzliches Verkehrsaufkommen würde das Unfallrisiko erhöhen. Drink hingegen sagt: „Wenn die Kinder näher an Schulen und Sportplätzen dran sind, haben sie einen kürzeren Weg und das Unfallrisiko ist geringer.“ Schäfer spielt vor allem auf die Geschwindigkeit der fahrenden Fahrzeuge an. Mittlerweile sei die Fette Henn auch zu einem Schleichweg in Richtung Ortsausgang geworden. „Die Begrenzungen werden nicht annähernd eingehalten. Die Autos kommen mit 50 bis 60 km/h angedonnert. Da können sie jeden in der Straße fragen“, sagt Schäfer. Für Drink ist die Intention jedoch eine andere. „Die Leute, die kein Grundstück dahinter besitzen, wollen einfach in Ruhe weiter wohnen“, sagt Drink und spricht im selben Atemzug seinen Gegenüber an: „Sie gönnen es anderen Leuten nicht in dieser schönen Gegend zu wohnen.“ Schäfer: „Das ist eine platte Unterstellung. Ich gönne es jedem, aber sie nehmen anderen das Gartenland weg.“

Alternativen

Als Alternative wirft Walter Schäfer mehrfach das Gebiet Hüls-Südwest in den Raum. Er sagt: „Es gibt in Hüls sinnvollere und bessere Baugebiete als Hüls-Nord. Das Areal Hüls-Südwest ist zu 60 Prozent in der Hand der Wohnstätte. Ein Bau dort bedeutet weniger Aufwand und weniger Schaden.“ Für David Drink nur fadenscheinige Argumente, die andere Leute daran hindern sollen, ihr Privatbesitz zu verwenden. Für Schäfer ist die Sache klar: „Sie verlieren doch nichts, wenn Sie ihr Gartenland behalten. Dass Sie gerne den leichten Weg haben, kann ich verstehen, aber Sie dürfen nicht erwarten, dass andere diesen beliebig hinnehmen.“

Die benötigten Gutachten werden bald in Auftrag gegeben. Anfang 2019 sollen die Ergebnisse vorliegen. Dann geht die Diskussion in eine neue Runde. So viel ist sicher.