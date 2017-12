Am Freitag findet die Polizei einen toten 77-Jährigen, Samstag ist klar: Der Mann wurde ermordet. Nun hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen.

Krefeld. Im Falle des am Freitag tot aufgefundenen 77-jährigen Mannes hat die Polizei am Mittwochmorgen eine Festnahme vermeldet. Bereits am Dienstag habe die zuständige Kripo einen 25-Jährigen festgenommen. Weitere Einzelheiten sollen bei einer Pressekonferenz am Mittwochnachmittag mitgeteilt werden.

Das Opfer war laut Obduktionsergebnis durch eine massive Gewalteinwirkung gestorben, wie Polizeien von Krefeld und Kleve sowie die Staatsanwaltschaft Kleve am Samstag berichtet hatten. Ermittler hätten am Tatort, dem Einfamilienwohnhaus des 77-Jährigen an der Abteistraße in Emmerich-Elten, Spuren des Tatgeschehens gefunden. Am Freitagmorgen hatte der 58-jährige Adoptivsohn seinen Vater sehen wollen. Als der 58-Jährige die Haustür öffnete, entdeckte er Blutspuren. Die herbeigerufene Polizei fand dann den toten Senior. red