Geschichte hautnah: Am 17. Juli geht es mit einem Rundgang zu Stolpersteinen los.

Stadtteile. Heute ist der erste Tag der Sommerferien. Das bedeutet für viele Kinder Sonne, Spaß und Spiel. Viele der Ferienangebote sind zwar schon ausgebucht, aber es gibt noch einige freie Plätze. Etwa bei der Krefelder SPD-Fraktion, dem SPD-Unterbezirk und dem SGK-Kreisverband Krefeld. Sie wollen mit ihrem Sommerferienprogramm im Juli und August Abwechslung anbieten.

Jung und Alt sollen dabei ganz auf ihre Kosten kommen – von einer Führung durch den Krefelder Zoo, der exklusiven Rundfahrt auf dem Flughafen Düsseldorf über Besichtigungen der Hauptfeuerwache, des Instandhaltungswerks der Deutschen Bahn oder des König-Palastes bis hin zur traditionellen Foto-Fahrrad-Rallye und einem Landtagsbesuch mit der Landtagsabgeordneten Ina Spanier-Oppermann, ist wieder alles dabei.

Rundgänge, Ausflüge und ganz viel Natur

Los geht es am Dienstag, 17. Juli, mit einem Rundgang zu den Stolpersteinen in der Innenstadt. Sandra Franz, die Leiterin der Krefelder NS-Dokumentationsstelle, wird den Teilnehmern dabei einen bewegenden Einblick in ein dunkles Kapitel der Krefelder Stadtgeschichte geben.

Wer schon immer einmal wissen wollte, wie seine Bestellungen bei den zahlreichen Online-Versandhäusern eigentlich den Weg bis zur eigenen Haustür schaffen, ist bei der Führung durch das DHL-Paketzentrum richtig. Beschaulicher, aber nicht minder spannend, geht es beim Besuch des Kliedter Hofes zu. Der Familienbetrieb hat rund 100 Milchkühe, dazu kommt Jungvieh, wie vier Kälber, Pensionspferde und Esel. Bei einem eineinhalbstündigen Rundgang ist man unter anderem im Melkstand dabei, wenn 24 Kühe gleichzeitig gemolken werden.

Wie abwechslungsreich Krefeld ist, offenbart sich vor allem in seinen unterschiedlichen Stadtteilen. Und die lernt man am besten abseits der ausgetretenen Pfade kennen: Beispielsweise mit dem Fahrrad durch das Fischelner Grün, bei einem Stadtteilspaziergang durch den Westbezirk, einer Radtour zu unbekannten Straßennamen in Elfrath, Verberg und Traar oder einer Führung durch den historischen Ortskern von Hüls.

Im August lässt die SPD dann die Puppen tanzen. Die Ausstellung „Zeitgeist im Puppenhaus“ im Haus der Seidenkultur zeigt Puppenstuben verschiedener Stilepochen von Rokoko bis Postmoderne. Die Kuratorin Ulrike Denter wird den Teilnehmern dabei persönlich die gesammelten Schätze zeigen.

Kunst und Handwerk – traditionell und modern

Freunde und Interessierte der bildenden Kunst sollten sich den 21. August vormerken. Dann wird Peter Ortling, ehemaliger Leiter der Montessori-Schule und profunder Kunstkenner, die über die Grenzen der Seidenstadt hinaus bekannte Kunstsammlung der Pfarre Pax Christi zeigen und erläutern.

Das historische Linn präsentiert sich beim Besuch der Ausstellung „Bücherschätze“ im Museum der Burg. Wie traditionelles Handwerk auch heute noch erfolgreich ist, erfahren die Besucher bei einer Führung durch die Spezialbrot-Bäckerei Ullrich und die „Porzellanmanufaktur für gute Laune“ des Designers Herwart Frie.

