Anmeldungen für den Leseclub sind ab sofort möglich.

Mitte. Die Mediothek Krefeld freut sich auf den 12. Sommerleseclub mit vielen neuen und bereits bekannten Lese-Fans. Zum zwölften Mal schafft die Aktion Leseanreize für die Schüler der 5. und 6. Klassen aller weiterführenden Krefelder Schulen und bietet ihnen die Möglichkeit, sich außerhalb der Schule zu engagieren, indem sie in den Sommerferien mindestens drei Bücher lesen. Finanzielle Unterstützung erfährt das landesweit durchgeführte Projekt in Krefeld durch die Bürgerstiftung und das Kultursekretariat NRW in Gütersloh. Rund 350 neue Bücher für die Altersklasse der Zehn- bis 13-Jährigen kann die Mediothek deshalb den Teilnehmern des Sommer-Leseclubs exklusiv zur Verfügung stellen.

Teilnehmer erhalten kostenlose Mitgliedsausweise

Alle Teilnehmer des Sommer-Leseclubs erhalten kostenlose Mitgliedsausweise, mit denen sie auf den Clubbestand zugreifen können. Unterteilt in verschiedene Themenbereiche wie Comic, Fantasy, Liebe und Freundschaft sowie Abenteuer ist dort für jeden etwas dabei. Jedes Clubmitglied erhält ein eigenes Lese-Logbuch, in dem die gelesenen Bücher dokumentiert werden. In der Mediothek stehen ältere Schüler – sogenannte „Lese-Scouts“ – bereit, um mit den Schülern über den Inhalt des gelesenen Buches zu sprechen und anschließend das Logbuch mit einem Stempel zu versehen. Nach erfolgreicher Teilnahme (mindestens drei gelesene Bücher) können die Schüler ihr Logbuch abgeben, um zum Abschlussfest am Samstag, 8. September, in der Mediothek eingeladen zu werden. Dort gibt es ein Improtheater und für die fleißigen Leser eine Anerkennung in Form einer Urkunde.

Eine Anmeldung mit gleichzeitiger Ausleihe eines Buches ist auch ohne Eltern ab sofort möglich. Informationen zum Sommer-Leseclub 2018 stehen im Internet. Als Ansprechpartnerin ist Petra Düro-Förster, Leiterin der Kinderbuchabteilung in der Mediothek, unter der Telefonnummer 86 27 67 erreichbar oder per E-Mail an:

petra.duero-foerster@krefeld.de mediothek-krefeld.de