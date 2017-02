170 Besucher kamen zur Sitzung ins Raphaelsheim. Viel Beifall bekam die Horror-Picture-Show.

Krefeld. Der Vergnügungsausschuss der katholischen Pfarre St. Elisabeth von Thüringen machte erneut seinem Namen alle Ehre. Darunter sind etwa 60 Akteure, die sich unter dem Flimm Flämmke Club zusammengeschlossen haben und die regelmäßig und gerne Besuch bekommen. So ging gerade im Raphaelsheim vor etwa 170 Beobachtern die erste Sitzung über die Bühne. Präsident Thilo Meinardt, der zum Auftakt im kleinen Dreier-Rat mit Katharina Thoeren und Julia Wehlings saß, wird die nächsten Gäste am Samstag, 11. Februar, ebenfalls ab 20.11 Uhr, empfangen (noch gibt es Karten in der Bäckerei Unterschemmann).

Man kennt seine Pappenheimer. „Das ist doch unser Schützenkönig“, raunten einige der Gäste bei der Premiere der diesjährigen zwei Sitzungen. Richtig: Unter den tanzenden sieben Herren des Männer-Stammtisches zeigte sich im Bade-Outfit der früheren Jahrzehnte der amtierende Inrather Schützenkönig Uwe Kleckers. Er gehört schon lange zum jecken Stammtisch. Ebenso Günter Budel, der am 21. Februar 71 Jahre alt wird.

Da haben die sechsjährige Lea Rous oder ihr zwei Jahre älterer Bruder Jonas noch einige Jahre vor sich. Jedenfalls hat Jonas keine Hemmungen: Er war der einzige Junge bei der Tanzgarde der Minis.

Viel Beifall gab es für Gerda Wehlings Rocky-Horror-Picture-Show. Erstmals war Petra Beek ebenfalls in ihrem rot-silbernen Frack dabei. Die Frauen tanzten nicht nur. Sie nahmen sich in ihren Texten auch die unmittelbare Umgebung vor. So wurden die vielen Baustellen auf dem Weg zur Krefelder Innenstadt beklagt oder die Buckelpisten auf der Philadelphiastraße. Was die Frauen noch möchten: wieder ein Gipfelkreuz auf dem Inrather Berg.

Die Gäste kamen auf den Geschmack und amüsierten sich. Gelacht werden konnten unter anderem bei dem jecken Verzell der „Helau-Bande“. In die Bütt stiegen Kathrin Evers und Beate Woelke, mit ihrer Tochter Sophie. Die Garden, die „Starting Six“ oder Thomas Siempelkamp als „Giovanni“ brachten weitere Stimmung in den Saal.

Zwischendurch brachten die Inrather Fanfaren noch das Hülser Prinzenpaar, Christian I. und Helene I., ins Raphaelsheim. Die Tollitäten haben ihren Besuch auch für den 11. Februar angekündigt. Die 57. Sitzung des närrischen Clubs ging mit der „Schittparade“ zu Ende.