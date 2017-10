Nach der durchaus erfolgreichen Expedition der Krefelder Delegation zur Standort- und Immobilienmesse Expo Real in München möchte die FDP die zwölf Teilnehmer aus Verwaltung und Wirtschaftsförderung namentlich und nach Funktion aufgelistet sehen. Begründung: Andere Kommunen seien mit weniger Personal vor Ort gewesen. Dazu möchte sie wissen, wie viel an Personal- und Sachkosten angefallen ist und ob die Präsentation am Niederrhein-Stand zufriedenstellend war. Insgesamt bezieht sich die FDP damit auf die WZ-Berichterstattung von der Messe. In dieser gab es tatsächlich Kritik am Gemeinschaftsstand. Wie viel Personal andere Kommunen in München hatten, war nicht Inhalt der Berichterstattung. mip