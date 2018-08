Hartz IV: Nach aktuellen Statistiken der Agentur für Arbeit liegt NRW bei der Kinderarmut auf dem traurigen dritten Platz.

Aktuelle Zahlen der Bundesagentur für Arbeit zeigen: Im vergangenen Jahr lebten 18,6 Prozent aller Kinder in Nordrhein-Westfalen in Familien, die Hartz IV beziehen – Tendenz steigend. Auch die Zahlen in Krefeld sind alarmierend: Hier leben 23 Prozent der unter 18-Jährigen in Familien, die Hatz IV beziehen.

„Deshalb ist es von zentraler Bedeutung, arbeitslosen Eltern einen Arbeitsplatz zu fairen Bedingungen zu bieten. Wir erhoffen uns von dem geplanten sozialen Arbeitsmarkt eine Erleichterung für die betroffenen Familien“, erklärt DGB-Regionsgeschäftsführerin Düsseldorf Bergisch Land, Sigrid Wolf. „Dafür ist es wichtig, dass das Programm auch bei den Menschen in den Wohnquartieren mit hoher Kinderarmut ansetzt und hier Arbeitsplätze schafft.“

Zudem fordert der DGB, dass bei dem aktuellen Gesetzesentwurf für den sozialen Arbeitsmarkt nachgebessert wird. Ziel müsse es sein, unbefristete, sozialversicherte und tariflich bezahlte Arbeit zu schaffen. Wolf: „Wer Armut bekämpfen will, muss Langzeitarbeitslosigkeit und prekäre Arbeit stoppen. Die Bekämpfung von Arbeitslosigkeit und die Ausweitung der Tarifbindung sind deshalb die wirksamsten Mittel gegen Kinderarmut.“

Unter den deutschen Flächenländern liege NRW auf „dem traurigen dritten Platz“, so Wolf. Nordrhein-Westfalen habe „offensichtlich ein Problem mit Kinderarmut. Hier ist dringend politisches Handeln gefordert“.

Sozialer Arbeitsmarkt soll Erleichterung für Familien schaffen

Die Hauptursache für Kinderarmut liege in der Langzeitarbeitslosigkeit der Eltern: Bei etwa drei Viertel der betroffenen Familien sei mindestens ein Elternteil mehr als ein Jahr arbeitslos. Hintergrund: Nach Statistiken der Bundesagentur für Arbeit lebten Ende 2017 in Nordrhein-Westfalen mehr als 580 000 Kinder in 300 000 Haushalten von Hartz IV.