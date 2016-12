Krefeld Farbschmierereien in der Innenstadt

Krefeld. Die Polizei ermittelt wegen Farbschmierereien in der Krefelder Innenstadt und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen der Tat.

Laut Polizeibericht muss ein Unbekannter am ersten Weihnachtsabend an mehrere Fassaden, Garagen und Türen Graffiti gesprüht haben. Zwischen 22.45 Uhr und 23.40 Uhr schmierte er mit einem etwa einen Zentimeter langen schwarzen wasserfesten Stift das Signaturkürzel "ONE ??" auf Schaufensterscheiben, Hauswände, Garagentore und Türen an der Münkerstraße. Betroffen waren auch Flächen an der Sternstraße und am Nordwall. Insgesamt zählte die Polizei mindestens zwölf Beschädigungen.

Hinweise nimmt sie unter Telefon 02151 / 634-0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de entgegen.