Krefeld. Am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr gerieten zwei zerstrittene Familien in eine handgreifliche Auseinandersetzung. Bei der Schlägerei auf der Gladbacher Straße wurden sechs Personen leicht verletzt, drei von Ihnen kamen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Bei der Auseinandersetzung wurde auch ein Audi erheblich beschädigt.

Über die Art der Beteiligung und die genauen Hintergründe der Tat konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Für die Zeit des Einsatzes war die Gladbacher Straße im Bereich der Ispelsstraße gesperrt. Gegen die Täter wurde eine Strafanzeige erstattet und der PKW sichergestellt.

Die Polizei Krefeld bittet um Hinweise unter der Rufnummer 02151 - 634 0 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.